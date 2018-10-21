جيش الاحتلال يقرر فتح معبري كرم ابو سالم وبيت حانون بعد اغلاقهما لايام

وطن: قرر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون بعد التشاور مع حكومة الاحتلال، اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

وجاء من مكتب ليبرمان، أن قرار الوزير بفتح المعبر، في محاولة للحفاظ على هذه الأوضاع ولكن بوتيرة أقل.

وأضاف أن النشاط على المعبر سيخضع لتطورات الاوضاع في الأيام القادمة.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد.

ليبرمان يقرر فتح معابر القطاع ابتداءً من صباح اليوم مع استثناء ادخال السولار القطري وسيبحث أمره بعد عدة ايام