حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال فجر الأحد، حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفرثلث في قلقيلية، واعتقلت ناصر عودة، بعد مداهمة وتفتيش منزله.

بينما اندلعت مواجهات في بلدة عزون شرق المدينة، واستهدف الشبان احدى آليات الاحتلال بزجاجتيْن حارقتيْن .

واعتقل الاحتلال الشاب محمد عدنان طبال، بعد مداهمة منزله في بلدة دير الغصون شمالي مدينة طولكرم.

كما سلمت قوات الاحتلال الصحفي براء القاضي بلاغاً لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة وتفتيش منزله في مدينة البيرة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس، بينما استهدف شبّان قوات الاحتلال بعبوتين صوت "أكواع"، قرب الحاجز، كما ونصبوا حاجزا على مدخل شارع القدس بنابلس، حيث دققوا في هويات المواطنين وفتشوا المركبات المارة.

بالاضافة الى اقتحام بلدة عوريف في نابلس، إضافةً لاقتحام آخر تعرضت له مدينة يطا جنوب الخليل.