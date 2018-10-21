شرطة الاحتلال تمنع نشر أسماء فلسطينيين متورطين ببيع منازل للمستوطنين

رام الله - وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية تمنع نشر أسماء فلسطينيين تورطوا مؤخرا في بيع منازل للمستوطنين بالحي الإسلامي بالقدس.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن جهازيّ الشاباك والشرطة اعتقلا مؤخرًا، مسؤولين فلسطينيين كبار، حاولا إصدار أحكام ونشر أسماء للمتورطين في عملية البيع، على حد قولها

وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة، إن عملية الاعتقال تمت لمحافظ القدس عدنان غيث، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمدينة القدس، العقيد جهاد الفقيه، على خلفية القضية، وخوفا من إلحاق الضرر بتجار الأراضي والعقارات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قبل ايام 3 اشخاص كان بهم دور في كشف تسريب عقار الحسيني والتصدي للمتهم الاول بالتسريب خالد العطاري، وهم كمال ابو قويدر الذي دأب على نشر تسجيلات صوتية ووثائق باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي والشيخ عبد الله علقم، والشاب المقدسي فادي مطور.