استطلاع لوطن: 87% يعتقدون أن قانون الضمان الاجتماعي مجحف ويجب تأجيله وتعديل بنوده

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة وطن، أن غالبية المصوتين يعربون عن اعتقادهم ان قانون الضمان الاجتماعي مجحف ويجب تأجيل اقراره وتعديل بنوده.

واعرب 87 % من المصوتين على استطلاع وطن عن اعتقادهم ان قانون الضمان الاجتماعي قانون مجحف ويجب تأجيل اقراره وتعديل بنوده .

وطرحت وطن، على جمهورها عبر موقعها الإلكتروني السؤال التالي: مع قرب تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي هل أنت مع؟

ورأى 87% من المصوتين، انه يجب تأجيل قانون الضمان الاجتماعي لأنه قانون مجحف ويجب تعديل بنوده، بينما رآى 10% من المصوتين أنه يجب تطبيقه لانه يلبي احتياجات المستفيدين، بينما ابدى 3% من المصوتين عدم اهتمامهم بالضمان الاجتماعي.

وشهدت مدن الضفة الغربية خلال الايام الماضية احتجاجات شعبية شارك بها الالاف من المواطنيين في رام لله ونابلس والخليل، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي في صيغته الحالية.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال: إن الحكومة ماضية في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده في الأول من الشهر الجاري، وهو الموقف ذاته الذي أكده مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الثلاثاء الماضي، وهو ما اثار استنكاراً واسعاً من الحراك المطالب بتجميد القانون وتعديل بنوده.