هيئة الأسرى تقدم طلباً لمحكمة الاحتلال للإفراج عن المحافظ غيث

رام الله - وطن: قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاحد، ومن خلال الوحدة القانونية في الهيئة، طلبا مستعجلا لمحكمة "عوفر" العسكرية للإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، الذي اختطفته مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أمس في منطقة بيت حنينا في القدس.

وأوضحت الهيئة، أنها تقدمت بطلب الإفراج المستعجل عن المحافظ غيث، بعد قرار الاحتلال تمديد توقيفه 96 ساعة، وتحويله لمحكمة "عوفر" العسكرية حتى يتم عرضه على قاض عسكري.

واضافت ان الهدف من طلب الإفراج المستعجل هو انتزاع قرار لعرض المحافظ غيث على المحكمة خلال الساعات المقبلة، وتفويت فرصة المماطلة من قبل الاحتلال حتى تنتهي فترة التمديد البالعة 96 ساعة (4 أيام).