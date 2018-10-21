الاحتلال: الطائرات الورقية حرقت ما يعادل نصف مساحة المدن الكبيرة

غزة- وطن: كشفت مصادر عبرية عن حجم الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة ردًّا على جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة "تسببت بإحراق 32 ألف دونم. وهي مساحة تعادل نصف مساحة المدن الكبيرة أو بحر الجليل".

وادّعى أن المساحة المحترقة بسبب الطائرات الورقية "تشكل أكثر من نصف مساحة تل أبيب، على غرار منطقة بئر السبع، وعشرة أضعاف حديقة ياركون، وحوالي ربع بحيرة طبريا".

وأشار إلى أن عدد الحرائق التي اندلعت منذ انطلاق مسيرات العودة بلع نحو ألف حريق، أتت على أكثر من 32 ألف دونم من الأراضي الزراعية والغابات والمحميات الطبيعية، مبيّنًا أنه رغم استنفار "إسرائيل" للسيطرة على الحرائق، إلا أن "النار لا تتوقف أبدا، فالجنوب مشتعل".

ونوّه إلى أن "مستوطنو غلاف غزة كانوا على يقين من أن هذه ظاهرة عابرة، وليست مسألة خطيرة، لكنهم أدركوا أن الحرائق لم تختفِ".

وأوضح أن جيش الاحتلال "بدأ بالعمل على إيجاد حلول لخطر الحريق، لكن النجاح جزئي".