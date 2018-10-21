نتنياهو: سيتم إخلاء خان الأحمر والكابينيت سيقرر الموعد

القدس- وطن: قال رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيتم إخلاء قرية خان الأحمر، قرب القدس المحتلة، فيما يعقد نتنياهو اجتماعا عاجلا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسيية والأمنية (الكابينيت) قبيل ظهر اليوم.

وبعد أن ذكرت صحيفة "هآرتس" في نهاية الأسبوع الماضي أن نتنياهو أرجأ إخلاء خان الأحمر، قال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير المالية الأميركي، ستيفن مينوتشين، صباح اليوم، إنه "سيتم إخلاء خان الأحمر. هذا قرار محكمة، وآمل بموافقة السكان"، وأنه "لا نية لدي بإرجاء ذلك حتى إشعار آخر".

واضاف نتنياهو أن "المدة التي ستمنح لمحاولة الإخلاء بالاتفاق سيحددها الكابينيت. سأعقده اليوم، ونقرر، وهذا سيكون في الفترة القريبة، وأنا مقتنع أنه سيكون بالاتفاق".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن سكان خان الأحمر وافقوا على إخلاء القرية "طواعية"، وأن هذا كان السبب الذي دفع نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل إخلائهم بالقوة.

وأضافت الإذاعة أن بلاغا وصل إلى مكتب نتنياهو، قبل عدة أيام، جاء فيه أن سكان خان الأحمر على استعداد لإخلاء أراضيهم والانتقال إلى قرية عناتا. وعقب نتنياهو على بالقول إنه "سنفحص الاقتراح".

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