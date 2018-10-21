عساف ينفي لوطن مزاعم نتنياهو حول موافقة سكان الخان الاحمر على اخلاءه

القدس - وطن: نفى رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، لـوطن مزاعم نتنياهو حول موافقة سكان الخان الأحمر البدوية على الإخلاء الطوعي للقرية.

وأوضح عساف في حديثه لوطن انه لا يوجد نية لسكان الخان الاحمر باخلاء التجمع والانتقال الى اي مكان خارجه.

ولفت الى ان "ما جرى هو ان محامي التجمع قدم مخططا هيكليا لمحكمة الاحتلال قبل 3 اشهر، وقد تم رفضه، واليوم يبدو ان الحديث يدور حوله."

وأعلن عساف الاستنفار في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، والاستمرار في الاعتصام، والصمود أمام مخطط سلطات الاحتلال لهدمه.

وكان نتنياهو قد صرّح صباح اليوم الأحد، إنه سيتم إخلاء قرية خان الأحمر، مضيفا أن "المدة التي ستمنح لمحاولة الإخلاء بالاتفاق سيحددها الكابينيت. سأعقده اليوم، ونقرر، وهذا سيكون في الفترة القريبة، وأنا مقتنع أنه سيكون بالاتفاق".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد ذكرت اليوم أن سكان خان الأحمر وافقوا على إخلاء القرية "طواعية"، وأن هذا كان السبب الذي دفع نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل إخلائهم بالقوة.