بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل بالولجة ويصور آخرين

بيت لحم- وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في أحد المنازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة ابراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن حسن مصطفى صلاح بوقف البناء في منزله البالغ مساحته 120 مترا، والكائن في منطقة الظهر؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف عوض الله، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة "خلة السمك" وسط اجراءات وتدابير أمنية مكثفة، حيث انتشر الجنود في الأحياء السكنية، والشوارع، وقاموا بتصوير المنازل في منطقتي خلة السمك، والظهر.