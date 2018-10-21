مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ جنوب شرق بيت لحم

بيت لحم- وطن: شرعت جرافات المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بتجريف أراضٍ في منطقة "خلة النحلة" القريبة من منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن جرافات المستوطنين شرعت بتجريف الأراضي في المنطقة المذكورة، تعود لمواطنين من عائلة عبيات، بهدف شرق طريق التفافي، وانشاء وحدات ومساكن زراعية.

يذكر ان منطقة "خلة النحلة " تتعرض منذ فترة لهجمة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تهدف الى الاستيلاء على مساحات من الارض؛ لأغراض استيطانية.