"حشروني بزاوية ورشقوني بالحجارة".. الأسير إيهاب علامة يروي تفاصيل اعتقاله

رام الله- وطن: نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأحد، إفادة قاسية للمعتقل ايهاب عيسى محمود علامة (20 عامًا) من الخليل، خلال عملية اعتقاله الاثنين الماضي.

وذكرت الهيئة أن المعتقل علامة الطالب في جامعة خضوري، اعتقل على أيدي عدة جنود الساعة الثانية والنصف فجرًا، بعد أن تم اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته ومصادرة هاتفه.

وقال علامة لمحامي الهيئة خلال زيارته أمس في مركز توقيف عتصيون: "منذ اللحظات الأولى لاقتحام البيت، انهال الجنود بالضرب على رأسي بواسطة الأيدي وعلى ظهري بأعقاب البنادق بوحشية وأنا مقيد اليدين".

وأضاف "بعدها تم اقتيادي إلى (مستوطنة كريات أربع) ووضعوني في غرفة " بركس " وأجلسوني في إحدى زواياه، وقام الجنود برشقي بالحجارة وأنا مقيد اليدين ومعصوب العينين، ثم تركوني هناك ما يقارب عشر ساعات قبل أن ينقلوني إلى "عصيون".

وقالت الهيئة إن عشرات الحالات من المعتقلين شهرياً، تدلي بشهادات تفيد بتعرضهم لصنوف همجية من الضرب والتنكيل والتعنيف خلال عملية اعتقالهم واستجوابهم واقتيادهم الى مراكز التوقيف والتحقيق، غالبيتهم من القاصرين والشباب.

وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقالات يومية لمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، يتخللها أعمال إرهاب وتخريب وإثارة الرعب في صفوف الأهالي.