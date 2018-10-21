هيئة الأسرى تنتزع حكماً ببراءة الأسيرة أريج حوشية

القدس - وطن: انتزع محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فادي القواسمي، اليوم الأحد، حكما بالبراءة من محكمة "عوفر" العسكرية بحق الأسيرة أريج أمجد حوشية (19 عاما) من قرية قطنة في القدس، بعد قضائها 10 أشهر ونصف في سجون الاحتلال.

ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن الأسيرة حوشية اعتقلت بتاريخ 27/12/2017، ووجهت لها سلطات الاحتلال تهمة الاعتداء على شرطي اسرائيلي، وقد حاولت في البداية الصاق تهمة محاولة القتل بها، والتي تصل مدة الحبس فيها لأكثر من سبع سنوات، ولكن جهود قانونية حثيثة بذلت في قضيتها، حتى اسقطت التهمة عنها، وسيطلق سراحها هذا اليوم.