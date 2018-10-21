النقل والمواصلات توفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

رام الله- وطن: دعت وزارة النقل والمواصلات، أصحاب المركبات المختومة بختم صلاحية السير ويوجد في رخصتها سريان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ 1/11/2018 ولغاية تاريخ 31/3/2019 إلى الإسراع بإجراء الفحص الشتوي لمركباتهم المرخصة مجاناً في مراكز الفحص (الدينمو ميتر).

وأوضح مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة في تصريح، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع جرى مسبقاً مع أصحاب هذه المراكز ورئيس اتحاد مراكز الفحص.

وأهاب بالسائقين كافة ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لاسيما مع اقتراب موعد سقوط الأمطار بمشيئة الله تعالى .