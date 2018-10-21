الكابينت قرر تأجيل اخلاء الخان الأحمر عدة اسابيع

وطن: قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي "الكابينت" إخلاء الخان الأحمر وفقا لتوصيات الجهات المختصة، واعطاء مهلة زمنية ستستغرق عدة أسابيع تهدف إلى إتمام المفاوضات حول إخلاء المكان بموافقة السكان.

وكان الكابينت اجتمع لأكثر من ساعتين ونصف قرر خلالها التأجيل بهدف التفاوض مع سكان الخان الاحمر كما نقلت القناة العاشرة.

يذكر ان حكومة الاحتلال كانت قد قررت، مساء السبت، وقف قرار هدم الخان الاحمر حتى اشعار آخر والبحث عن حلول بديلة، مدعية ان اهالي الخان الاحمر قرروا طواعية الاخلاء والانتقال الى منطقة مجاورة في قرية عناتا.

وفي ذات الوقت، نفى الوزير وليد عساف ن مزاعم نتنياهو حول موافقة سكان الخان الاحمر على اخلاءه، ودعا الى الاستمرار بالاعتصام في الخان الاحمر لحمايته.