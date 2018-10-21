مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يعقد سلسلة لقاءات في الخليل

الخليل- وطن: عقد وفد من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني ضم الرئيس التنفيذي المهندس حمدي طهبوب ومدير دائرة التراخيص المهندس قيس سمارة ومديرة العلاقات العامة سيرين قسيس اليوم سلسة لقاءات في محافظة الخليل لمناقشة عدة امور تخص وضع الكهرباء في المحافظة.

واستهل الوفد جولته باجتماع مع شركة كهرباء الخليل وشركة كهرباء الجنوب وبحضور محافظة الخليل لمناقشة مشكلة تداخلات اطراف الشبكات.

وعرضت الشركتان جوانب المشكلة لوفد المجلس والمخاطر الفنية للتداخلات، والمشاكل اللوجستية الناتجة عن هذا التداخل.

في السياق ذاته اجتمع وفد المجلس مع رئييس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة لاطلاعه على نتائج الاجتماع ومناقشة عدة امور تخص عمل الشركة.

كما واجتمع الوفد بمحافظ الخليل اللواء جبريل البكري لاطلاعه على وضع شبكة الكهرباء في المحافظة وعلى نتائج الاجتماع الخاص بتداخل الشبكات. كما تم الاتفاق على عقد ورشة تضم جميع الأطراف لمناقشة أوضاع الكهرباء في المحافظة.

في سياق اخر، اجتمع وفد المجلس برئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل لبحث سبل التعاون المشترك واتفق الطرفان على تنفيذ ورشة توعوية لاعضاء الغرفة لتوعيتهم بواجباتهم وحقوقهم في قطاع الكهرباء خاصة فيما يخص التعرفة ورسوم الربط.