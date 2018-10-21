الأسير المقدسي الجريح موسى قضماني يعانق الحرية

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، عن الأسير المقدسي الجريح موسى جميل قضماني، بعد إمضائه مدة محكوميته البالغة 11 شهراً في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن مخابرات الاحتلال هددت المحرر قضماني شفهياً قبل الإفراج عنه، بمنعه من المشاركة باحتفال بمناسبة الإفراج عنه، أو رفع أعلام ويافطات تهنئة له في "حي الصوانة" بالقدس المحتلة، كما هددت والده قبل كذلك.

وذكر المحرر قضماني عقب الافراج عنه أن أوضاع الأسرى في سجن "ريمون" الصحراوي صعبة للغاية بسبب معاملة إدارة السجون وسحبها إنجازاتهم، واتباعها سياسة الإهمال الطبي بحقهم.

وكان الأسير موسى القضماني (22عاما) اعتقل بتاريخ 11 ديسمبر العام الماضي، لحظة إصابته برصاصة بالفخذ في "حي الصوانة" بالطور شرق المسجد الأقصى.

ورقد الأسير خمسة أيام في مستشفى " شعاري تصيدق" عقب إصابته وكان مكبل بالقيود، ورفض الأطباء حينها إزالة الرصاصة من فخده لأن ذلك يشكل خطرًا على حياته.

ووجهت شرطة الاحتلال ضد الأسير القضماني بعد اعتقاله تهمة إطلاق الألعاب النارية ورشق الحجارة والمشاركة في المواجهات.

وترك المحرر قضماني خلفه ١٥ أسيرا مقدسيا في قسم 5 في سجن "ريمون" الصحراوي.