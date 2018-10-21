نتنياهو: إخلاء الخان الأحمر سيتم بموافقة السكان أو من دونها

وطن- وكالات: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إنه سيتم هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، "سيتم إخلائها بموافقة السكان أو من دونها".

يأتي حديث نتنياهو في أعقاب قرار ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الذي صوّت، عصر اليوم، على مقترح نتنياهو، تأجيل هدم الخان الأحمر لعدة أسابيع.

وأشار نتنياهو إلى أن هدم الخان الأحمر "لن يستغرق الكثير من الوقت، سيكون ذلك خلال الفترة القريبة القادمة، ولن يستغرق الأمر بضعة أسابيع، ستكون المدة أقصر بكثير".

وتابع نتنياهو أنه "قمنا ببعض الإجراءات المهمة تتعلق بالساحة الدبلوماسية الدولية، وقد أعطينا فرصة أخيرة للإخلاء بالاتفاق، ولكن في أي حال، سيتم إخلاء خان الأحمر". وأشار إلى أنه لا يتحدث عن "عن إخلاء شكلي، بل عن إخلاء حقيقي وكامل"، وفق قوله.