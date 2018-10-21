دراسة | الخضراوات الورقية تساعد في حماية المسنين من العمى

وطن- وكالات: كشفت دراسة طبية أسترالية حديثة أن تناول الخضراوات الورقية والبنجر بكثرة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي الذي يعد سببًا رئيسيًا لفقدان البصر بين الأشخاص فوق سن 50 عامًا.

وأجرى الدراسة باحثون بمعهد ويستميد للبحوث الطبية في أستراليا، ونشرت في دورية أكاديمية التغذية وأخصائيي التغذية (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) العلمية.

ويُحدث الضمور البقعي تلفًا في منطقة صغيرة قرب مركز شبكية العين تسمى "البقعة" وهي مسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة، والتي تتيح رؤية الأشياء أمام العين مباشرة.

وفي بعض الحالات يتطور المرض ببطء شديد، وفي حالات أخرى يتقدم المرض بشكل أسرع وقد يؤدي لفقدان الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، ومع تطور المرض تتراجع القدرة على رؤية الوجوه والقيادة والقراءة والكتابة أو الطهي وغيرها من أعمال.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق أكثر من 2000 من الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم فوق سن 49 عامًا، وتمت متابعتهم على مدار 15 عامًا.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا ما بين 100 و142 ملليغراما من النترات الطبيعية الموجودة بكثرة في الخضراوات الورقية والبنجر يوميًا، ينخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي بنسبة 35%، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل من 69 ملليغراما من النترات الطبيعية يوميًا.

وقال قائد فريق البحث د. بامييني جوبيناث إن العلاقة بين الأغذية الغنية بالنترات الطبيعية ومرض الضمور البقعي يمكن أن تكون لها آثار مهمة.

وأضاف أن تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالنترات الطبيعية -مثل الخضراوات الورقية والبنجر بانتظام- يمكن أن يكون إستراتيجية بسيطة للحد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

وأشار د. جوبيناث إلى أن 100 غرام من السبانخ على سبيل المثال تحتوي على 20 ملليغراما من النترات الطبيعية، بينما تحتوي 100 غرام من البنجر على ما يقرب من 15 ملليغراما من النترات الطبيعية.

وتوجد النترات الطبيعية في الخضراوات الورقية مثل الجرجير والكزبرة والريحان وأوراق البنجر والبنجر الأحمر والبقدونس والكراث والفجل والبروكلي والقرنبيط والخرشوف، بالإضافة لخضراوات أخرى مثل الجزر والثوم والباذنجان والبصل.

المصدر : وكالة الأناضول