عزون على خط النار.. اصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال

قلقيلية- وطن: أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الأحد، في بلدة عزون شرق قلقيلية، والتي تشهد مواجهات يومية مع جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال حيث أطلقت وابلا كثيفا من القنابل المسيلة للدموع ما أدى لعديد إصابات، إحداها استدعت نقلها للمستشفى في مدينة قلقيلية نتيجة شدة إطلاق الغاز.

وأشارت المصادر إلى أن الشبان رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة وامتدت المواجهات إلى وسط البلدة وأزقتها.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين مجهولي الهوية بعد إيقافهما مساء اليوم على الحاجز العسكري على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.