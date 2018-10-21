العالول: مظاهرات الاحتجاج على الضمان الاجتماعي "مشبوهة"

رام الله- وطن: في تصريحات أطلقها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، على صفحته "فيسبوك"، وصف المتظاهرين المشاركين في المسيرات الرافضة للضمان الاجتماعي بـ "المشبوهين".

ووفقاً لتصريحات العالول فقد وصف المسيرات "بالمشبوهية"، حيث قال "المتظاهرون اللذين خرجوا الى الشوارع في محافظات مختلفة يهدفون للاضرار بالقضية الفلسطينية والتشويش على ثبات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بوجه الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "هذه التظاهرات مدعومة من قوى ارستقراطية جشعة لا يهمها مصلحة العامل والمواطن وان المتضرر الوحيد في وقف قانون الضمان الاجتماعي هو العامل".

ودعى عبر صفحته "الجماهير إلى التوجّه الى الخان الأحمر للدفاع والذود عن القدس لوقف المخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا بتقسيم الضفة المحتلة وعزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني".

وكانت مسيرات انطلقت منتصف الأسبوع المنصرم في معظم محافظات الوطن، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.