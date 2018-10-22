موقع بريطاني: أجزاء من جثة خاشقجي قد تكون نُقلت للرياض

وطن: قال موقع بريطاني إن السلطات التركية تعتقد بأن أجزاء من جثة الصحفي جمال خاشقجي قد نقلت إلى خارج الأراضي التركية ووصلت الرياض، عن طريق ضابط الاستخبارات السعودي ماهر عبد العزيز مطرب، وهو أحد أعضاء الفريق الأمني 15 المتهمين بجريمة القنصلية.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر تركية وصفها بالمطلعة أن ضابط الاستخبارات مطرب -المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان- هو من نقل أجزاء من جثة خاشقجي في حقيبة كبيرة على متن طائرة خاصة.

وغادر مطرب إسطنبول بعد مقتل خاشقجي على متن طائرة خاصة، ولم يجر تفتيش حقائبه، بعدما مر إلى الطائرة في مطار أتاتورك عبر صالة "كبار الشخصيات" بصفته يحمل جوازا دبلوماسيا.

وكان الفريق الأمني السعودي وصل إسطنبول في اليوم الذي قتل فيه خاشقجي، وزار القنصلية السعودية في الوقت الذي كان فيه خاشقجي داخل القنصلية، وغادروا تركيا في اليوم نفسه على متن طائرتين خاصتين.

الجزيرة