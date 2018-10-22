حملة مداهمات واعتقالات ومواجهات في مدن الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 10 مواطنين من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الاثنين قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، واعتقلت شابين وفتشت منازل.

وقالت مصادر محلية إن دوريات عسكرية وناقلات جنود اقتحمت القرية وشرعت بتفتيش منازل والتحقيق مع ساكنيها، واعتقلت الشاب يزن عواد والشاب خالد خلدون وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غربا وداهمت منزل الأسير المحرر نادي عوض وشرعت بتفتيش منزله ومنازل اثنين من أشقائه والتحقيق مع أفراد العائلة.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا وداهمت عدة منازل في اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية واعتقلت الشاب خالد عبد الجبار ضراغمة (21 عاما)، وداهمت عدة منازل في القرية وعبثت بمحتوياتها وهددت قاطنيها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين: محمد سليمان عويس، وإبراهيم ذيب عويس، وسليمان حسن ضراغمة.

في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال عمليات بحثها عن منفذ عملية بركان حيث داهمت فجر الاثنين، حارة النعالوة في ضاحية شويكة في طولكرم في إطار عمليات البحث عن المطارد أشرف نعالوة.

وقالت مصادر محلية إن دوريات وجنود الاحتلال طوقوا حارة النعالوة واقتحموا منزل المطارد أشرف وعددا من المنازل المجاورة واستجوبوا من فيها.

وأشارت إلى أن الشبان اشتبكوا مع جنود الاحتلال ورشقوهم بالحجارة في حين قامت فرق أخرى من جيش الاحتلال يرافقها الكلاب البوليسية بتمشيط واسع للمناطق المفتوحة.

وفي السياق، اندلعت مواجهات وسط بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بينما اطلق الاحتلال قنابل الصوت باتجاه الشبّان.