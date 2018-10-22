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صور ... مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على مركبات المواطنين ويعطبون اطاراتها في مردا

22.10.2018 08:29 AM
صور ... مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على مركبات المواطنين ويعطبون اطاراتها في مردا

وطن: اقتحم مستوطنون فجر اليوم الاثنين بلدة مردا في محافظة سلفيت وعاثوا فيها فسادا وتخريبا.

وقالت مصادر محلية ان المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على مركبات المواطنين، وقاموا بثقب اطارات المركبات .

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي بسام ابداح لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية فجرا، وأعطبت عددا من المركبات تعود للمواطنين: عمر صدقي خفش، ونشأت خفش، وحسين حسن سعيد، وأحمد صالح ابداح، وسميح ومحمد ابداح، وسائد طه ابداح، كما خطت شعارات عنصرية عليها.

 

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