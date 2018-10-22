حل "التشريعي" سيناقش كبند طارئ على جدول "المركزي"

وطن: قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إن مطالبة المجلس الثوري لحركة "فتح"، بحل المجلس التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأضاف الزعنون في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والاردن الى أرض الوطن، معربا عن أمله في مشاركة جميع فصائل منظمة التحرير في أعمال المجلس.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح قد اوصى خلال دورته الرابعة التي عقدت في رام الله قبل ايام الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي .