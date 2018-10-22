الاحتلال يؤجل محاكمة الاسير المضرب خضر عدنان

وطن: اجلت محكمة سالم العسكرية أجلت محاكمة الشيخ خضر عدنان محمد موسى (40 عاماً) المضرب عن الطعام لليوم الـ 51 حتى تاريخ 29/10/2018.

وكان الشيخ خضر عدنان قد أعلن إضراباً مفتوحا عن الطعام يوم الأحد الموافق 02/09/2018، رفضا لاستمرار اعتقاله التعسفي وغير المشروع.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال وجهت عدة تُهم للأسير عدنان منذ تاريخ اعتقاله في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2017، وتتمثل هذه التهم "بعضوية في تنظيم محظور، وتقديم خدمات، وتخطيط".

ويخوض الأسير عدنان هذا الإضراب رفضاً للتهم الموجهة له، وسعياً إلى حريته المسلوبة؛ علماً أن هذا الإضراب هو الإضراب الثالث له منذ عام 2012، حيث أكد الأسير عدنان أن التهم الموجهة له تهم واهية وانتقامية، وأنه سيواصل معركته ضد السّجان.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال مارست إجراءات تنكيلية بحق الأسير عدنان منذ اعتقاله، وصعّدتها خلال فترة الإضراب، وذلك من خلال عزله في ظروف اعتقالية قاسية، وحرمانه من الزيارة، وعرقلة زيارة المحامين له، ونقله من معتقل إلى آخر.

علماً أن الأسير عدنان (40 عاماً) من بلدة عرابة في محافظة جنين، وهو أب لسبعة أطفال.