أحكام مشددة بحق عدد من كبار تجار المخدرات بغزة

وطن: أصدرت هيئة القضاء العسكري بغزة، اليوم الإثنين، أحكامًا مشددة بحق عدد من كبار تجار المخدرات، وذلك بالتزامن مع حرق كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة.

وحكمت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد غرب مدينة غزة، بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 7 من تجار المخدرات، وبالأشغال الشاقة المؤقتة من 10 – 15 سنة بحق 7 متهمين آخرين من التجار والمروجين.

كما تلقى ثلاثة من تجار المخدرات حكمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أقل من 10 سنوات، بينما حكم على متهم واحد بالبراءة.