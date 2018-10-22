محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن غيث بشروط ونيابة الاحتلال تدرس الاستئناف امام العليا

وطن: قررت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة الافراج عن محافظ القدس عدنان غيث بشرط الحبس المنزلي والأبعاد عن منزله في بلدة سلوان، بعد الاستئناف المقدم ضد القرار الصادر من "محكمة الصلح"، القاضي بتمديد محافظ القدس.

وقرر قاضي المحكمة الافراج عن غيث شرط الحبس المنزلي والأبعاد عن منزله في سلوان الى حي واد الجوز بالقدس لمدة 7 ايام، ومنع حديثه مع المخابرات الفلسطينية، وكفالة مالية قيمتها 20 الف شيكل.

وبعد صدور قرار الافراج طالبت نيابة الاحتلال تجميد تنفيذه للاستئناف على القرار للمحكمة العليا، ما دفع القاضي لتجميد قرار تنفيذ القرار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بعد طلب نيابة الاحتلال فحص امكانية تقديم استئناف للعليا.