الائتلاف الزراعي الأهلي يعقد إجتماعه الثاني

رام الله - وطن: عقدت مؤسسات الائتلاف الزراعي الأهلي الفلسطيني المكونة من مركز العمل التنموي معاً، معهد الأبحاث التطبيقية/اريج،مركز أبحاث الأراضي، الإغاثة الزراعية الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، و مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين إجتماعاً ثانياً حيث استكمل المجتمعون إجراءات تطوير الائتلاف ومضمون الرسائل التنموية التي يستهدفها هذا الائتلاف و التي أهمها انه شريك استراتيجي لوزارة الزراعة بما يخدم التنمية المعززة لصمود أبناء شعبنا ، و سيعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي التي تم تطويرها بشكل مشترك .

كما أكد الإئتلاف بانه ينظر بإحترام للدور التنموي الذي لعبته غالبية المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين ، مشيرين الى أن الائتلاف يسعى الى تطوير علاقة الشراكة مع هذه المؤسسات بما يخدم القطاع الزراعي في فلسطين ويعزز صمود أبناء شعبنا ضمن استراتيجية القطاع الزراعي.

كما وقد قرر اعضاء الائتلاف التقدم الى مشروع الإتحاد الأوروبي بإسم الائتلاف وليس بشكل منفصل.