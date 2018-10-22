رئيس وزراء ايطاليا: سنعمل بحرص وجد من أجل عملية السلام

روما-وطن: قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "ايطاليا ستعمل بحرص وجدّ" من أجل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر نقابة الصحفيين الأجانب في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، إن لديه اهتماما خاصا بعملية السلام، وإنه سيزور المنطقة ويلتقي مع القادة في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع أن أطراف تشكيل الحكومة الإيطالية الحالية لديها اهتمام كبير بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن "الحكومة الإيطالية ستعمل بجهد وتمعن" من أجل السلام.