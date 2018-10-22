إصابات برصاص بحرية الاحتلال وبالاختناق قبالة شاطئ غزة

غزة- وطن: أصيب 10 مواطنين، مساء اليوم الاثنين، بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود بحرية الاحتلال على مئات المواطنين المشاركين في فعالية سلمية قبالة شاطئ شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 10 مواطنين على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على مئات المواطنين قبالة شاطئ بحر شمال غرب غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفيي الشفاء غرب مدينة غزة والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع لتلقي العلاج.