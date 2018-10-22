الأوقاف تعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، عن أسماء شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1440هـ - 2018-2019م في المحافظات الشمالية، والجنوبية.

وأكد وزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس "ان الوزارة تعتبر شركات الحج والعمرة شريكا لها في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، من خلال توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في كافة المحطات التي يمرون بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه".

وبين ان الشروط التي وضعت لتأهيل شركات الحج والعمرة جاءت بعد عقد الوزارة ورشة عمل لهم، من أجل مناقشة وبحث الشروط والرؤى المستقبلية لتنظيم موسم الحج والعمرة.

كما دعا ادعيس كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة الى عدم التعامل الا مع الشركات المرخصة والمؤهلة، وذلك حفاظا على حقوقهم ومنعا للاستغلال من السماسرة، وأصحاب الشركات الوهمية .

بدوره، أثنى وكيل الوزارة حسام أبو الرب على التعاون الذي يبذل من قبل شركات الحج والعمرة، والى أهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة والمرخصة للعمل في هذا المجال.

وأكد أبو الرب أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج والعمرة للموسم الحالي، وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن وحماية عمل الشركات الفلسطينية، بما يضمن موسم عمرة يعود بالراحة على المواطن وتقديم الخدمة الأفضل له وحماية الشركات المرخصة والمؤهلة من السماسرة والمنتفعين.

من جهته، أوضح مستشار وزير الأوقاف والمكلف بملف الحج زياد الرجوب أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي إقتراح أو شكوى، مؤكداً على شركات الحج والعمرة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معتمريها وان الوزارة لن تتوانى عن معاقبة اي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها .

واشار إلى أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات .

بدوره، شدّد الوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الأشقر انه سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات أول بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي سضعتها الوزارة محذرا من الوقوع في المخالفات حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين وسمعة الوزارة.

وبين الأشقر ان عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للمحافظات الشمالية بلغ 72 شركة وفروعها 6 شركات وفي المحافظات الجنوبية بلغ عدد الشركات 76 شركة.

وفيما يلي كشف بأسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم.