أهلي بيت حانون يكتسح خدمات خان يونس بنصف دسته بالدوري الممتاز

غزة-وطن: اكتسح فريق أهلي بيت حانون مساء اليوم الاثنين، ضيفه فريق خدمات خان يونس بسداسية نظيفة في اختتام منافسات الأسبوع السابع لدوري القدس الممتاز في قطاع غزة.

وزاد الأهلي بيت حانون بهذا الانتصار الكبير من مشاكل خدمات خان يونس بالدوري بعد أن ألحق به الخسارة السادسة، ليقفز الأهلي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، بينما بقي الخدمات في المركز الـ12 والأخير برصيد 3 نقاط.

كما حققت فرق اتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ، انتصارات ثمينة على حساب غزة الرياضي وشباب رفح، بختام مباريات الأسبوع السابع لمسابقة دوري القدس.

وأنهى الأهلي الشوط الأول لصاله بهدف وحيد تحقق قبل دقائق من النهاية بعد تمريرة من خالد أبو مغاصيب داخل الصندوق ارتقى لها ناجي الكفارنة وحولها برأسه داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب أدهم المقادمة في الدقيقة الـ48 الهدف الثاني للأهلي، وسجل زميله محمود أبو النصر الهدف الثالث في الدقيقة الـ52 من زمن اللقاء.

وعاد المقادمة في الدقيقة الـ72 وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه من تسديدة قوية من داخل صندوق جزاء خدمات خان يونس.

لم يكتف لاعبو الأهلي بهذه الرباعية، ليسجل يوسف مصلح الهدف الخامس في الدقيقة الـ83، وقبل النهاية بدقائق اختتم اللاعب إبراهيم أبو سيف سداسية الأهلي من تسديدة قوية.