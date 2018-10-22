العثور على سيارة دبلوماسية سعودية استُخدمت يوم قتل خاشقجي في اسطنبول

وطن-وكالات: عثرت الشرطة التركية على سيارة تحمل لوحة دبلوماسية عائدة للقنصلية السعودية في مرآب للسيارات بحي سلطان غازي بإسطنبول.

جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة التركية، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ووجدت فرق الأمن التي تواصل تحرياتها، الإثنين، سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية ذات الرقم "34 CC 1736" تعود للقنصلية السعودية، مركونة في مرآب للسيارات، بحي سلطان غازي في الشطر الأوروبي من اسطنبول.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المرآب وحظرت عمليات الدخول والخروج.

وفجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية، بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

(الاناضول)