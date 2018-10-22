بوتين يوقع مرسوماً اقتصادياً ضد أوكرانيا

وطن- وكالات: وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً رئاسياً باتخاذ تدابير اقتصادية خاصة، بسبب الإجراءات الأوكرانية غير الودية بحق بلاده، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي للرئاسة الروسية.

ويشار إلى أن الرئيس بوتين أصدر عددا من الأوامر "ردا على التصرفات الأوكرانية غير الودية والتي تتعارض مع القانون الدولي، والمتعلقة بفرض قيود على مواطنين وشركات روسية".

ووفقا للبيان، ستلغي روسيا تدابيرها الاقتصادية الخاصة بحق أوكرانيا، في حال ألغت الأخيرة فعالية عقوباتها بحق مواطني وشركات روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا، ويضع العراقيل أمام المؤسسات الأوكرانية التي تتعاون مع نظيراتها الروسية.