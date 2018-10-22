وفد من "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يتضامن مع أهالي الخان الأحمر

القدس-وطن: زار وفد من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الاثنين، قرية الخان الأحمر، للتأكيد على وحدة المصير مع أهل القرية.

وقرأ رجال دين مسيحيون آيات من الانجيل وادعية خلال زيارة الوفد، الذي ضم عددا من الشخصيات المسيحية ورجال دين.

وقال عضو المجلس المركزي عبد الله يوليو: إن اللجنة الرئاسية العليا للكنائس أرادت أن تتواجد هنا في الخان الأحمر، للرد على ادعاءات الاحتلال على وجود أقليات مسيحية في فلسطين وانها مضطهدة، وللتأكيد على أننا جزء من الشعب العربي الفلسطيني ومن الأمة العربية في كل مكان.

وأضاف، "يجب أن يكون خطابنا واضحا، فنحن جزء من معاناة هذا الشعب، وحلمنا كحلم كل أبناء شعبنا في اقامة دولتنا الفلسطينية والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف".