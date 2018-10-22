ماي أمام البرلمان: علينا الوصول للحقيقة في قضية خاشقجي

وطن-وكالات: طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، بكشف الحقيقة في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت ماي أمام البرلمان: إنني واثقة من أن البرلمان بكامله سينضم إليّ للتنديد بأشد العبارات بقتل جمال خاشقجي، علينا الوصول إلى حقيقة ما حصل.

وكان خاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عندما دخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وبعد أسابيع من إنكار أي معرفة عن مصيره قال المسؤولون السعوديون إن خاشقجي قتل في عملية سارت على نحو خاطئ.

ووعدت تركيا، اليوم الإثنين، بالوصول إلى أقصى مدى ممكن لكشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي التي وصفتها بالمشينة.