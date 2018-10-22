وفد المخابرات المصرية يغادر غزة

غزة- وطن: غادر وفد المخابرات المصرية قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون "ايرز"، بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس.

وأفادت مصادر محلية، أن الوفد الأمني المصري غادر غزة بعد عصر اليوم، عقب اجتماع مع قيادة حماس في مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية بغزة.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، دار خلاله نقاش عميق بخصوص عدة ملفات منها المصالحة والتهدئة.

ووصل وفد المخابرات المصرية الى قطاع غزة ظهر اليوم، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز.

والتقى الوفد فور وصوله، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في مكتبه بغزة، بحضور عدد من قيادات الحركة، في حين يعتبر هذا اللقاء هو الثاني منذ الخميس الماضي، حيث القى أيضا قيادة حركة فتح.