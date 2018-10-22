ليبرمان: لا أثق بأي تسوية مع حماس

القدس- وطن: قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، إنه لا يثق بأي تسوية مع حركة حماس، مجدداً دعواته لتوجيه ضربه عسكرية للحركة، زاعما أن إسرائيل استنفذت كل البدائل والإمكانيات للتوصل إلى تهدئة مع قطاع غزة.

ووردت تصريحات ليبرمان، اليوم الاثنين، خلال جلسة لما تسمى بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، معلقا على إمكانية التوصل إلى تسوية مع حركة حماس بالقول: "هذا لم ينجح في الماضي ولا ينجح في هذه المرحلة ولن ينجح في المستقبل. ليس لدينا رفاهية لشن الحروب، لقد وصلنا إلى مرحلة لا يوجد لدينا فيها أي مبرر أو أي خيار إلا اتخاذ القرارات، وذلك بعد أن استنفذنا كافة الإمكانيات والبدائل".

وواصل تحريضه على القطاع وعلى مسيرات العودة، زاعما أن هناك أعمال عنف ممنهجة من قبل حماس التي تهتم بتنظيم مسيرات العودة.