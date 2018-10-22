الاحتلال يفرج عن محافظ القدس

القدس-وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الليلة، عن محافظ القدس عدنان غيث، بشرط الإبعاد والحبس المنزلي وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل.

وقال غيث عقب الافراج عنه، إننا أصحاب حق وسنبقى ندافع عن مقدساتنا وشعبنا حتى التحرير والاستقلال.

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، قد أفاد اليوم الاثنين، أن "المحكمة المركزية" بالقدس قبلت استئناف الهيئة، للاعتراض على تمديد توقيف محافظ محافظة القدس عدنان غيث، وقررت الإفراج عنه.

وجاء قرار الإفراج بشرط إبعاد المحافظ غيث عن البلدة القديمة إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزليا لمدة سبعة أيام، وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل.

وكانت "محكمة صلح القدس" مددت أمس توقيف المحافظ ثلاثة أيام.