ضبط معمل لتصنيع معسل ومنشطات في الخليل

الخليل- وطن: ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، مساء اليوم الاثنين، معملاً لتصنيع المعسل غير المطابق للمواصفات، ومنشطات جنسية ممنوعة من التداول في محافظة الخليل.

وأفادت العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية في بيان لها، بأنه بناءً على معلومات استخباراتية مفادها بوجود معمل لتصنيع المعسل المحلي في مدينة الخليل بطريقة غير قانونية وغير صّحية، تحركت على الفور طواقم الضابطة الى المكان، وبعد الفحص والتفتيش بداخل المصنع تبين أنه يستخدم مواد غير صحّية ومسرطنة، ويتم تجهيزه بمعدات تصنيع بدائية وغير مكتملة التصنيع بإضافة ألوان ونكهات منتهية الصلاحية.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط 60 كغم معسل لا يصلح للاستخدام، و830 حبة منشط جنسي (فياجرا) ممنوعة من التداول مجهولة المصدر وغير مرخصة من وزارة الصحة، وتم التحرز على المضبوطات، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.