كوشنر معلقاً على مقتل خاشقجي: مصالحنا أولاً

وطن- وكالات: قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصهره جاريد كوشنر -في تعليق له على تداعيات قضية مقتل الصحفي السعودي- إن استراتيجية واشنطن بالشرق الأوسط تراعي مصالح الولايات المتحدة أولاً.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن كوشنر قوله "الرئيس يركز على مصالح أميركا، سنراعي مصالحنا الاستراتيجية، ونرى أين تلتقي مع مصالح دول أخرى، وسنعمل على ضوء ذلك".

وأضاف صهر الرئيس أن على البيت الأبيض أن "يوازن بين تداعيات مقتل جمال خاشقجي والمصالح المشتركة التي تجمعنا مع المملكة السعودية".

وقال "الشرق الأوسط مكان يصعب التعامل معه، لقد كان كذلك لفترة طويلة، ويجب أن نلاحق أهدافنا الإستراتيجية، ولكن علينا أيضا أن نتعامل مع الأوضاع المزرية، بالطبع".

وأضاف كوشنر أنه طالب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالشفافية والجدية بقضية مقتل الصحفي.

واعتبر أنه من المبكر الحكم على ما إذا كان ولي العهد السعودي -الذي تربطه بصهر الرئيس علاقة متينة- قد أخذ بنصيحته وأجرى تحقيقا شفافا بمقتل خاشقجي.

وأضاف كوشنر أنه قال لمحمد بن سلمان "هذا الاتهام خطير للغاية، يجب أن تجري تحقيقا شفافا وتأخذ هذه القضية على محمل الجد".

وأكد أن واشنطن تبحث عن حقيقة ما جرى لخاشقجي، مشيرا إلى أنها ستحدد الرواية التي تتمتع بمصداقية، وأن الرئيس ترمب ووزير الخارجية سيقرران المسار بعد معرفة الحقائق بشأن القضية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محمد بن سلمان أبلغ كوشنر بأنه لن ينسى انقلاب الغرب عليه، في إشارة إلى الانتقادات الغربية للرياض ولروايتها بشأن مقتل الصحفي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن ولي عهد السعودية اتصل بكوشنر في اليوم الثامن من اختفاء خاشقجي، وتساءل عن سر الغضب الحاصل في واشنطن بخصوص القضية.

في المقابل، بعث صهر ترمب برسالة قوية لمحمد بن سلمان مضمونها ضرورة كشف كل ما يتعلق بالصحفي الذي قتل بالقنصلية يوم 2 من الشهر الحالي.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور مارك وارنر إن "موقف إدارة ترامب حيال السعودية يظهر افتقارها للقيادة ويقوض نفوذنا ومصالحنا وقيمنا".

وفي السياق، قال قائد هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارتن ديمبسي إنه من غير الممكن على الإطلاق أن ولي عهد السعودية لم يكن يعلم بقتل الصحفي، مضيفا "يجب أن تتغلب قيمنا على المصالح الاقتصادية الآنية".