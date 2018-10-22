اقتحام عزون شرق قلقيلية وسط مواجهات

قلقيلية- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بلدة عزون شرق قلقيلية وسط مواجهات مع الشبان في مشهد يتكرر أكثر من مرة في ذات اليوم.

وقالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية داهمت البلدة حيث هاجمها الشبان بالحجارة فيما أطلق الجنود الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى عمليات تمشيط وانتشار للاحتلال في الأراضي المفتوحة بين عزون، وجيوس فيما قطع الجنود الطريق بين البلدين بحاجز عسكري عند جسر عزون.

وتشهد بلدة عزون مواجهات يومية واقتحامات متكررة بسبب وقوعها في حزام استيطاني ما حول حياة سكانها إلى جحيم.