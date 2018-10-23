الاحتلال يمنع 32 مواطنًا من السفر عبر معبر الكرامة

اريحا- وطن:منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 32 مواطنًا فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الاثنين بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الثلاثاء أن 4536 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأوضحت أن عدد المغادرين 2227 مسافرًا والقادمين 2309 مسافرين فيما أعاد الاحتلال 23 مواطنين.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً وفي كلا الاتجاهين.