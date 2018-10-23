فيديو | تصوير جديد لجنود الاحتلال وهم يحمون المستوطنين في اعتداءاتهم جنوب نابلس

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم تصوير جنود من جيش الاحتلال وهم يقفون مكتوفي الأيدي بينما كان المستوطنون يرشقون الحجارة على الفلسطينيين، ولم يتحركوا لوقفهم. وقد وقع الحادث يوم السبت، قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحا، عندما نزلت مجموعة من المستوطنين من بؤرة "جفعات رونين" ورشقوا الحجارة باتجاه فلسطينيين تواجدوا في قطعة أرض زراعية بين بورين وحوارة جنوب نابلس.

ووفقاً للتقارير الفلسطينية نقلتها منظمة "يش دين" (يوجد قانون)، فقد عاد المستوطنون إلى جفعات رونين بعد الحادث، وفي غضون نصف ساعة عادت مجموعة أكبر وواصلوا رشق الحجارة على الفلسطينيين الذين كانوا يقومون ببناء سياج في بورين.

في الفيديو الذي تم توثيق الجنود فيه، قامت مجموعة من عشرة مستوطنين على الأقل، بعضهم ملثمين، بإلقاء الحجارة على الفلسطينيين. وعلى بعد أمتار قليلة تواجد على الأقل ثلاثة جنود يرتدون الزي العسكري ولا يفعلون شيئاً. وخلال مقطع الفيديو، يظهر المستوطنون وهم يكسرون السياج أثناء تواجد الجنود هناك. وادعى الجانب الفلسطيني أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث وتضررت سيارة، وفق الصحيفة.

في المقابل نشرت صفحة "بورين" مقطع فيديو للاعتداء، وذكرت الصفحة في عنوان مرفق، للفيديو أن المستوطنين هجموا على منزل بشير حمزه في القرية، وتدخل الجيش لحمايه المستوطنين وأطلق غاز مسيل للدموع على الشبان والبيوت.