انجاز فلسطين وشركة يونيبال تنفذان برنامج " ظل العمل "

الخليل- وطن: نفذت مؤسسة انجاز فلسطين برنامج ظل العمل بالتعاون مع شركة يونيبال للتجارة العامة لخمسة طلاب من المرحلة الثانوية قد شاركوا مسبقا في برنامج الشركة الطلابية وفازوا بالمسابقة المحلية تحت مسمى شركة " انسباير للصناعات الكهربائية" في محافظة الخليل. ويستهدف برنامج ظل العمل الفئة العمرية ما بين 14-17 عام بحيث يشارك الطالب بتدريب عملي داخل الشركات الفلسطينية مما يتيح له فرصة فهم التخصص الذي يرغب بدراسته ومدى مناسبته لاهتمامه.

وشمل التدريب توزيع الطلبة على الأقسام المختلفة في الشركة وهي: الإدارة العامة وقسم المالية وشؤون الموظفين والتسويق والمبيعات والمستودعات وتأكيد الجودة والسلامة العامة، وفتحت الشركة أبوابها للطلبة بحيث قاموا بتدريبهم مدراء الاقسام كل حسب وظيفته في الشركة وقدمت لهم كل ما يحتاجونه من نماذج و معلومات تساعدهم في معرفة سوق العمل.

وبدورها أكدت المديرة العامة في إنجاز فلسطين رانيا قطينة على أهمية الشراكة بين إنجاز ويونيبال بصفتها عضو في مجلس الإدارة والهيئة العامة للمؤسسة مشيرة إلى الدعم الدائم والمتواصل من قبل يونيبال ومساهمتها في تحضير الشباب الفلسطيني لعالم الأعمال.

ومن جانبه اكد المدير العام لشركة يونيبال عماد خوري دعم الشركة المستمر لمثل هذه البرامج التي تعد احدى مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع، موضحا الى أن هذه البرامج تساهم في رفع كفاءة الطلاب وتحضيرهم لمواجهة سوق العمل.

يذكر أن مؤسسة إنجاز هي مؤسسة فلسطينية مستقلة يديرها ويرعاها نخبة من الشركات الفلسطينية، وهي عضو في مؤسسة Junior Achievement Worldwide وتهدف إنجاز إلى تعزيز الفرص الإقتصادية للشباب الفلسطيني عن طريق تقديم سلسلة دورات تعليمية إقتصادية ذات طابع عملي من خلال المدارس والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص يتم من خلالها تأهيلهم لدخول معترك الحياة وعالم الأعمال، كما توضح لهم عملياً كيفية تفعيل الثروة المعرفية وادارتها.