الأسير رامي الخطيب يواجه المرض والحرمان من الزيارة



رام الله- وطن: يواجه الأسير رامي الخطيب (31 عاما) من محافظة الخليل المرض، والحرمان من الزيارة، وذلك منذ اعتقاله في شهر أيار العام الحالي.

وقال الأسير الخطيب لمحامي نادي الأسير، الذي تمكن من زيارته في معتقل "النقب الصحراوي"، أنه يعاني من آلام حادة في الأمعاء، والمفاصل، وأن وضعه الصحي آخذ بالتدهور؛ كما أنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في العيون.

وأضاف: إدارة معتقلات الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج اللازم له، كما وتحرم عائلته من زيارته، فعلى الرغم من حصولها على تصاريح، إلا أنه وفور وصولها إلى المعتقل تقوم الإدارة بمنعها من الدخول.

ولفت الأسير إلى أنه خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة خمسة أيام رداً على حرمان أطفاله من زيارته، وبعد الإضراب أبلغته إدارة المعتقل أنها ستسمح لأطفاله بزيارته بشرط أن تبقى زيارتهم خلف الزجاج رغم أن أطفاله لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات، الأمر الذي رفضه الأسير.

يُشار إلى أن الأسير الخطيب أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال قرابة (13) عاماً بين أحكام واعتقالات إدارية، وكان أول اعتقال له وهو في عمر (17 عاماً)، وحُكم عليه في حينه لثماني سنوات متتالية.