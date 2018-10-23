آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الوزارة في تصريحٍ لها، أن السفر يوم غدٍ الأربعاء سيكون "للأسماء المتبقية من الحافلة الثانية من كشف (10/22)، والحافلة الثالثة والحافلة الرابعة حتى الرقم (49)".

وأشارت إلى أن "التواجد سيكون غدًا الساعة 06:00 صباحًا في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".

لمُطالعة الأسماء في كشف السفر: اضغط هنا