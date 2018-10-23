الخليل | الحبس لمدة سنتين بحق متهم بجرائم مرورية

رام الله- وطن: أدانت محكمة صلح الخليل برئاسة القاضي محمود ملحم واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الجرائم المرورية في نيابة الخليل الأستاذ محمد حميدان، بحق المتهم (أ.خ).

وجاءت الإدانة بعد اتهام (أ.خ) بالتسبب بالوفاة خلافا للمادة 112 من قانون المرور الفلسطيني رقم 55 لسنة، وعدم إعطاء الأوراق الى الشرطي خلافا لإحكام المادة 96 من ق.م. رقم 5 لسنة 2000 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين والحرمان من الرخصة مدة شهرين.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الجرائم المرورية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ محمد حمدان.