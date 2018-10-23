فيديو | الصين تفتتح أطول جسر مائي في العالم

وطن- وكالات: افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أطول جسر مائي في العالم يربط بين هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني الرئيسي، في الوقت الذي تشدد الصين فيه قبضتها على مناطقها التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأعلن شي افتتاح الجسر رسميا خلال احتفال في قاعة تقع في أحد موانئ مدينة جوهاي الجديدة جنوب البلاد، وسط حضور زعيمي مدينتي هونغ كونغ وماكاو.

وقال الرئيس الصيني أمام شاشة ضخمة تنقل مشاهد للجسر يصاحبها عرض للألعاب النارية: "أعلن افتتاح جسر هونغ كونغ-جوهاي-ماكاو رسميا"، قبل مغادرته مسرح الحفل على الفور دون إلقاء كلمة.

ويربط الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا (34 ميلا) ويتضمن نفقا تحت الماء ما بين جزيرة لانتاو في هونغ كونغ ومدينة جوهاي وجزيرة ماكاو الشهيرة بنوادي القمار عبر مياه نهر اللؤلؤ.

ويعد هذا المشروع الضخم الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني الثاني من نوعه بعد افتتاح خط سكة حديد للقطارات السريعة الشهر الماضي، وهو جزء من استراتيجية بكين لتشكيل منطقة اقتصادية كبرى.

ويقول منتقدو المشروع إن الجسر البحري الجديد الذي بلغت كلفته مليارات الدولارات هو وسيلة أخرى لدمج هونغ كونغ مع الصين.

وسيفتتح الجسر أمام حركة المرور الاربعاء. وبدأ العمل بالجسر عام 2009 وتعرضت الأعمال فيه للتأخير بسبب تخطي الميزانية وقضايا فساد وحصول حالات وفاة بين العمال.

ويروّج مؤيدو المشروع له باعتباره معجزة هندسية من شأنها تعزيز الأعمال وخفض الوقت الذي يستغرقه السفر، في حين يرى فيه آخرون أنه مجرد مشروع هائل ومكلف يخفي أهدافا سياسية.

ويعتبر القسم الرئيسي من الجسر تابعا للبر الصيني، ويتعين على السائقين القادمين من هونغ كونغ "الالتزام بقوانين وأنظمة البر الرئيسي"، وفق ما ذكرته إدارة النقل في المدينة.

ولم يقم احتفال في هونغ كونغ الثلاثاء، لكن الشرطة تواجدت بكثافة في المناطق الساحلية بالقرب من الجسر وقامت بتفتيش المارة والصحفيين.

وسيتم منح سكان هونغ كونغ رخصة للعبور إلى جوهاي بالسيارات في حال كانوا أصحاب وظائف ومناصب هامة في البر الصيني، أو ان كانوا قاموا بتقديم مساهمات كبيرة للجمعيات الخيرية في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين.أما معظم الناس فسوف يحتاجون لعبور الجسر بواسطة الحافلات.

(أ ف ب)