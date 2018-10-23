الاحتلال يحكم على الأسير محمد شناوي من حيفا بالسجن مدى الحياة و20 عاماً

حيفا- وطن: قضت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على شاب من مدينة حيفا بالسجن مدى الحياة، و20 عاما إضافية، بتهمة قتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار نفذها عام 2017.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن محكمة الاحتلال المركزية في حيفا أصدرت حكمها ضد محمد شناوي (22 عاما)، بالسجن مدى الحياة و22 عاما إضافية.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة سبق أن أدانت شناوي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بقتل مستوطن وإصابة آخر، في عملية إطلاق نار في مدينة حيفا في يناير/ كانون الثاني 2017.